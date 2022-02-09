В Калининградской области подтвердили 2003 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Госпитализированы 200 человек. Выписаны 105 пациентов.
С начала пандемии в регионе заболели более 107 тыс. жителей.
Также стало известно, что в Ульяновской области с 31 января по 6 февраля зарегистрировали 26 949 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Недельный показатель заболеваемости превышает эпидпорог на 252,5%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 46,34%.
Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.