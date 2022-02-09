В Калининградской области подтвердили 2003 случая COVID-19 за сутки

В Калининградской области подтвердили 2003 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 200 человек. Выписаны 105 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели более 107 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Ульяновской области с 31 января по 6 февраля зарегистрировали 26 949 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Недельный показатель заболеваемости превышает эпидпорог на 252,5%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 46,34%.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.