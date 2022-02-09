Врач Лисина заявила о возможном росте заболеваемости из-за отмены карантина для контактных

Отмена карантина для контактировавших с заболевшими коронавирусом может привести к росту заболеваемости COVID-19 в России. Об этом заявила терапевт клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина.

«Отмена карантина для контактных по ковиду, конечно, никоим образом не будет способствовать снижению роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Наоборот, мне кажется, это мера, которая будет способствовать тому, что заболеваемость в ближайшие две—четыре недели будет продолжать расти, и люди, естественным образом перенося заболевание, будут приобретать иммунитет», — цитирует Лисину ТАСС.

Ранее стало известно, что в России в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача отменяется изоляция для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил об отмене карантина по COVID-19 в школьных классах и группах детсадов в Москве.

Инфекционист Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.