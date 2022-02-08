В Тульской области прививку от COVID-19 сделали 326 подросткам

В Тульской области прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали 326 подросткам.

Как сообщает Тульская служба новостей, об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков на оперативном совещании.

В среднем ежедневно в области вакцинируются 1400 человек.

Также стало известно, что в Крыму вакцинацию от COVID-19 прошли 470 подростков. Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.