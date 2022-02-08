Минздрав: необходимого для получения сертификата уровня антител к COVID-19 не установлено

Минздрав России не устанавливал необходимого для получения сертификата уровня антител к коронавирусу. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Требований к уровню антител не устанавливается — достаточно их наличия в организме», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что в России в сертификаты о вакцинации от коронавируса с 21 февраля будут добавлять информацию о наличии антител.

Также в Минздраве напомнили, что переболевшим COVID-19 пациентам будут выдавать сертификат на год при наличии положительного ПЦР-теста и результатов теста на антитела.