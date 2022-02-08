Сертификат переболевшего COVID-19 при наличии ПЦР-теста и антител будут выдавать на год

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Переболевшим коронавирусом пациентам с 21 февраля будут выдавать сертификат на год при наличии положительного ПЦР-теста и результатов теста на антитела. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Сертификат переболевшего COVID-19 при наличии ПЦР-теста и антител будут выдавать на год
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«Сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтверждённого результатами теста на антитела... Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что результаты тестов также можно будет узнать на едином портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что в России в сертификаты о вакцинации от коронавируса с 21 февраля будут добавлять информацию о наличии антител.

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