Сертификат переболевшего COVID-19 при наличии ПЦР-теста и антител будут выдавать на год
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«Сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтверждённого результатами теста на антитела... Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что результаты тестов также можно будет узнать на едином портале госуслуг.
Ранее сообщалось, что в России в сертификаты о вакцинации от коронавируса с 21 февраля будут добавлять информацию о наличии антител.