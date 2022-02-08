В сертификат о вакцинации с 21 февраля добавят информацию о наличии антител

В России в сертификаты о вакцинации от коронавируса с 21 февраля будут добавлять информацию о наличии антител, говорится в указе Минздрава.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в России QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения тестирования на наличие антител.

Как она отметила, медицинские органы будут соотносить полученные данные по конкретному человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов.