В России QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля

В России QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля, говорится в указе Минздрава.

AP

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения тестирования на наличие антител. Как она отметила, медицинские органы будут соотносить полученные данные по конкретному человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов.