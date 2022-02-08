В Ростовской области зафиксировали 3312 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области зафиксировали 3312 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 3157 пациентов.

Общее число заболевших в регионе достигло 241 842, вылечившихся — 192 тыс.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 165 643 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее вирусолог член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.