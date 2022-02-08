Врач Шиндряева рассказала о работе системы телемедицинских консультаций в Москве

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Главный врач Городской поликлиники № 2 в Москве Наталья Шиндряева рассказала, как проходят телемедицинские консультации.
Врач Шиндряева рассказала о работе системы телемедицинских консультаций в Москве
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«В каждой поликлинике сформирован телемедицинский центр, доктора снабжены специальными гарнитурами. После первичной консультации у дежурного врача поликлиники или аудиконсультации пациенту приходит с СМС логин и пароль для личного кабинета в приложении «ЕМИАС.Телемедицина». В нём можно оставить заявку на телемедицинскую консультацию», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Впоследствии, по словам Шиндряевой, по заявке врач звонит пациенту. В ходе видеозвонка специалист задаёт своему собеседнику вопросы о состоянии здоровья — в частности, о температуре тела, артериальном давлении и прочем.

«Это всё фиксируется в карту и формируется назначение», — уточнила врач.

Она также добавила, что телемедицинские консультации пользуются спросом у москвичей.

Ранее агентство «Невские новости» передавало, что в Санкт-Петербурге заработала временная система дистанционного закрытия и выдачи больничных листов посредством службы 122.

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