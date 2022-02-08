Врач Лунев заявил, что при синдроме хронической усталости риск заболеть COVID-19 возрастает

Короткая ссылка
Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктор Лунев рассказал, что у людей с синдромом хронической усталости возрастает риск инфицирования коронавирусом.
Врач Лунев заявил, что при синдроме хронической усталости риск заболеть COVID-19 возрастает
  • Gettyimages.ru

Стресс и перенапряжение нервной системы, которые наблюдаются у этой группы лиц, ослабляют иммунную систему, объяснил он в беседе с «Москвой 24».

«Из-за этого люди с синдромом хронической усталости обладают повышенным риском заболеваемости — коронавирусной инфекцией в том числе», — сказал специалист.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить