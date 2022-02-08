Врач Лунев заявил, что при синдроме хронической усталости риск заболеть COVID-19 возрастает

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктор Лунев рассказал, что у людей с синдромом хронической усталости возрастает риск инфицирования коронавирусом.

Стресс и перенапряжение нервной системы, которые наблюдаются у этой группы лиц, ослабляют иммунную систему, объяснил он в беседе с «Москвой 24».

«Из-за этого люди с синдромом хронической усталости обладают повышенным риском заболеваемости — коронавирусной инфекцией в том числе», — сказал специалист.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.