Врач Лунев заявил, что при синдроме хронической усталости риск заболеть COVID-19 возрастает
- Gettyimages.ru
Стресс и перенапряжение нервной системы, которые наблюдаются у этой группы лиц, ослабляют иммунную систему, объяснил он в беседе с «Москвой 24».
«Из-за этого люди с синдромом хронической усталости обладают повышенным риском заболеваемости — коронавирусной инфекцией в том числе», — сказал специалист.
Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.