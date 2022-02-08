Диетолог Тутельян назвал два важных закона науки о питании

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи академик РАН Виктор Тутельян рассказал, как питание влияет на качество и продолжительность жизни человека.

По словам специалиста, необходимо употреблять пищу, соответствующую как минимум двум законам науки о питании.

«Первый закон науки о питании — это закон соответствия энергетической ценности рациона, калорийности, нашим энергозатратам. Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили», — сказал Тутельян в беседе с радио Sputnik.

Второй закон, по его словам, — соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям человека в пищевых и биологически активных веществах.

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