В Мурманской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Мурманской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает Nord-News.

На прошлой неделе в регионе развернули дополнительно 200 коек. Число патронажных бригад увеличено до 52, ковидных бригад — до 36.

«Свободных коек достаточно, основной рост заболевших идёт за счёт амбулаторных пациентов — тех, у кого болезнь протекает без осложнений или даже без симптомов», — заявил глава Министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на еженедельном оперативном совещании.

Общий коечный фонд в регионе оценивается в 1152 места.

Также стало известно, что за минувшие сутки в Ленинградской области выявили 2323 случая COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Выздоровели 409 человек.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.