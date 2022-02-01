Депутат Госдумы Кусайко рассказала об изменениях в системе реабилитации после COVID-19

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

Об этом она рассказала в беседе с НСН.

«Сейчас есть программа реабилитации, которая принята. Она имеет три уровня. Реабилитация начинается ещё в реанимации. Затем это стационар и первичное звено. Здесь не зря принята программа обязательной диспансеризации в течение полугода. Это такой период опасный для развития осложнений… Система реабилитации меняется. Это совсем другой подход, так и должно быть. Это создание мультидисциплинарных команд, это пересмотр всех стандартов. За этот год должно быть изменено семь стандартов», — сказала Кусайко.

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