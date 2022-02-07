В Нижегородской области подтвердили 4337 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области подтвердили 4337 случаев коронавируса за последние сутки, госпитализировали 304 жителя.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выписаны из больниц за минувшие 24 часа 695 человек.

Также стало известно, что в Хабаровском крае увеличивают коечный фонд для детей с COVID-19, передаёт ОТР. Число мест для заболевших коронавирусом в детской больнице имени Пиотровича достигло 60.

В настоящее время на амбулаторном лечении в регионе находятся почти 600 детей, в стационаре — 22.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.