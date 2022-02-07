В Нижегородской области подтвердили 4337 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Выписаны из больниц за минувшие 24 часа 695 человек.
Также стало известно, что в Хабаровском крае увеличивают коечный фонд для детей с COVID-19, передаёт ОТР. Число мест для заболевших коронавирусом в детской больнице имени Пиотровича достигло 60.
В настоящее время на амбулаторном лечении в регионе находятся почти 600 детей, в стационаре — 22.
Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.