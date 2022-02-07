В Нижегородской области подтвердили 4337 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Нижегородской области подтвердили 4337 случаев коронавируса за последние сутки, госпитализировали 304 жителя.
В Нижегородской области подтвердили 4337 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выписаны из больниц за минувшие 24 часа 695 человек.

Также стало известно, что в Хабаровском крае увеличивают коечный фонд для детей с COVID-19, передаёт ОТР. Число мест для заболевших коронавирусом в детской больнице имени Пиотровича достигло 60.

В настоящее время на амбулаторном лечении в регионе находятся почти 600 детей, в стационаре — 22.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить