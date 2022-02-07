Юрист Ярмуш прокомментировала законопроект о превышении самообороны

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала направленный депутатами в кабмин на отзыв законопроект, который предлагает предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

«Я поддерживаю эти поправки, которые будут давать возможность гражданам, не боясь ответственности перед судом, защищать себя и своих близких в случае нападения на их жилище», — сообщила специалист.

По словам Ярмуш, в настоящее время нередки случаи, когда владельцев жилища, вынужденных защищать свою жизнь при незаконном проникновении злоумышленников в дом, привлекают к уголовной ответственности за превышение самообороны.

«Доказать, что при этом не было превышения самообороны, в суде сейчас очень сложно... Человек просто отправлялся в место лишения свободы за то, что он себя защищал, своих близких, свою жизнь, здоровье», — пояснила юрист.

Она также подчеркнула, что подобные законы действуют на территории некоторых стран: собственник жилого помещения наделён правом применять необходимые методы самообороны в случае проникновения посторонних лиц со злыми намерениями.

Ранее законопроект, предлагающий предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру, был направлен депутатами Госдумы на отзыв в кабмин.