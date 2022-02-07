«Известия»: в Госдуме инициировали законопроект по превышению самообороны

Депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин законопроект, предлагающий предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку авторов инициативы.

По мнению заместителя председателя партии ЛДПР Ярослава Нилова, недопустимо, чтобы человек, который осуществлял самооборону от злоумышленника, сам мог оказаться на скамье подсудимых.

«Мы считаем, что формула «мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве, — объяснил он.

Отмечается, что представители партий «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали тщательно изучить законопроект по степени его внесения в Госдуму.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 21 года.