«Известия»: в Госдуме инициировали законопроект по превышению самообороны
По мнению заместителя председателя партии ЛДПР Ярослава Нилова, недопустимо, чтобы человек, который осуществлял самооборону от злоумышленника, сам мог оказаться на скамье подсудимых.
«Мы считаем, что формула «мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве, — объяснил он.
Отмечается, что представители партий «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали тщательно изучить законопроект по степени его внесения в Госдуму.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 21 года.