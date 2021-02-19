«Несоразмерная защита»: москвичка, получившая условный срок за самооборону, пытается доказать вину своего насильника

29-летнюю москвичку осудили за причинение тяжкого вреда здоровью при самообороне. Как установил Щёлковский городской суд, девушка защищалась ножом от мужчины, который применил к ней сексуальное насилие. Суд приговорил её к условному сроку, посчитав при этом, что она «избрала несоразмерный способ защиты». На суде выступили свидетели, которые заявили, что девушка стала не первой жертвой сексуального насилия со стороны пострадавшего. Теперь она добивается возбуждения уголовного дела против мужчины.

В Подмосковном Щёлкове городской суд признал 29-летнюю москвичку Алёну (имя изменено) виновной в причинении тяжкого вреда напавшему на неё мужчине. По словам подсудимой, он не выпускал её из квартиры и пытался изнасиловать, в итоге ей пришлось схватиться за нож.

Суд признал доказанным факт самообороны, но пришёл к выводу, что девушка «превысила пределы защиты». Теперь Алёна намерена добиться наказания мужчины, которого обвиняет в попытке изнасилования.

Беспокойный сосед

По словам Алёны, в 2019 году на сайте знакомств она встретила с 39-летнего Руслана. Как следует из материалов уголовного дела, во время переписки он пригласил её в гости, девушка согласилась (скриншоты переписки были приобщены к материалам дела).

Согласно судебным документам, конфликт между молодыми людьми возник 7 декабря. Сама Алёна в беседе с RT сообщила, что Руслан предложил ей совершить интимные действия, она отказалась и попыталась уйти из квартиры, но мужчина стал её удерживать.

По версии следствия, он несколько раз ударил её по голове и «совершил в отношении неё иные насильственные действия сексуального характера».

Алёна рассказала следствию, что схватила с кухонного стола нож и выставила перед собой, требуя от мужчины отдать её вещи и выпустить из квартиры. Пока она обувалась, Руслан бросился на неё и попытался отнять нож. Завязалась борьба.

Девушка один раз ударила его оружием в живот и смогла выбежать из квартиры, при этом мужчина тоже ранил её в плечо и успел несколько раз ударить по голове, отмечается в материалах следствия (есть в распоряжении RT).

В это время на лестничную клетку вышли соседи Руслана — семейная пара, которая проснулась от криков. Они пустили Алёну к себе в квартиру и вызвали скорую. На суде соседи рассказали, что ранним утром 7 декабря увидели на лестничной клетке голую девушку, которая была в крови и держала в руках два ножа.

«Увидев их, А. подбежала к открытой двери их квартиры, сказав: «Помогите, меня хотят изнасиловать», — отмечается в решении суда.

Через несколько минут после этого в коридор вышел раненый Руслан и тоже попросил соседей вызвать скорую помощь. Согласно показаниям мужчины, он не пытался удерживать Алёну в квартире, девушка якобы пошла на кухню, чтобы попить, а когда они встретились в прихожей, то она направила в его сторону нож.

Важным свидетельством на суде стали показания соседей, которые вспомнили, что примерно за два года до этого ночью к ним в квартиру также постучала девушка. По воспоминаниям очевидцев, на ней было только полотенце, она просила помощи и рассказала аналогичную историю: что познакомилась с Русланом, приехала к нему домой, а тот пытался её изнасиловать.

По словам адвоката Алёны Алексея Данилова, тогда соседи вызвали полицию, но история была замята и Руслан не понёс никакой ответственности.

«Результаты полиграфа шокировали»



Согласно материалам дела, врач-травматолог диагностировал у Алёны резаную рану на правом плече, ушибы и ссадины на голове, животе и обеих руках. Руслан получил ранение в живот.

Против девушки возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Руслан был признан потерпевшим.

Адвокат Алексей Данилов в беседе с RT отметил, что правоохранители не обратили должного внимания на наличие травм у девушки и отказались возбудить уголовное дело в отношении Руслана.

«Только после наших многочисленных жалоб и обращений во все инстанции нам удалось добиться, что и насильника, и его жертву опросили на полиграфе. Результаты полиграфа многих тогда шокировали», — сказал Данилов в беседе с RT.

По его словам, в результате опроса мужчины с использованием детектора лжи выяснилось, что тот якобы «неоднократно заманивал к себе в квартиру девушек с сайтов знакомств, запугивал, избивал и насиловал их в извращённой форме».

«Проведённый в отношении жертвы полиграф подтвердил, что действия моей подзащитной в отношении самого насильника действительно были самообороной», — добавил собеседник.

В конце января этого года Щёлковский городской суд постановил, что Алёна «избрала несоразмерный способ защиты» и нанесла тяжкий вред здоровью пострадавшего. Суд признал, что после нападения Руслана у девушки «возникло право на необходимую оборону от общественно опасного посягательства».

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«Однако возникшая ситуация не давала А. оснований предполагать, что действия потерпевшего угрожают её жизни, а насилие со стороны потерпевшего окажется более жёстким», — говорится в постановлении суда.

Обвиняемую приговорили к шести месяцам условно. Во время рассмотрения дела Щёлковский городской прокурор также ходатайствовал о том, чтобы с подсудимой взыскали 49,5 тыс. руб. на лечение Руслана, однако ходатайство не было удовлетворено.

Девушка подала в следственный комитет заявление в отношении Руслана.

«Меня уже пригласили в СК. Они объяснили мне по телефону, что ждали решения суда по моему делу. Сняли копию приговора, где сказано, что факт насилия против меня установлен. Попросили написать заявление, чтобы его привлекли. Обещали заняться этим делом», — рассказала Алёна RT.

Адвокат отмечает, что суд, посчитав девушку виновной, также признал её действия самообороной, а действия пострадавшего — сексуальным насилием.

«В решении по делу потерпевший признан лицом, совершившим в отношении обвиняемой насильственные действия сексуального характера, за что предусмотрена уголовная ответственность от трёх до шести лет лишения свободы без возможности примирения сторон», — подчеркнул адвокат Алексей Данилов.

Тем не менее окончательно квалифицировать действия мужчины ещё предстоит в рамках нового уголовного дела.

RT отправил запрос в управление СКР по Московской области с просьбой прокомментировать ситуацию и ход расследования. На момент публикации материала ответ от ведомства не поступил.