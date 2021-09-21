Суд в Тверской области оправдал мужчину за убийство троих человек при самообороне

Тверской областной суд оправдал местного жителя, который убил троих человек, ворвавшихся к нему в дом и избивших членов его семьи палками.

Об этом рассказала адвокат Александра Зобенкова Галина Иванцова.

«Суд решил, что в действиях Зобенкова отсутствует состав преступления по пункту «а» части 2 статьи 105 УК России (убийство двух и более лиц). В связи с этим было решено моего подзащитного оправдать, отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей и освободить в зале суда. Зобенкову было разъяснено право на реабилитацию», — приводит ТАСС её слова.

Инцидент произошёл в селе Михайловское Тверской области в мае 2020 года. Зобенков с семьёй и друзьями отмечал день рождения супруги, а вечером с другом пошёл прогуляться с собакой. Собака облаяла соседских коз, что возмутило их хозяйку.

Она позвонила сыну, который с друзьями приехал к дому Зобенкова, избил гостей, супругу, детей. Зобенков схватил кухонный нож и убил троих нападавших, четвёртому из них удалось скрыться. СК предъявил Зобенкову обвинение в убийстве троих человек.

RT поговорил с участниками тех событий.