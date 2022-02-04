В Архангельской области выявили 3085 случаев COVID-19 за сутки

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В Архангельской области выявили 3085 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 194 жителя. Выписаны 666 человек.
В Архангельской области выявили 3085 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

По данным регионального Минздрава, 524 284 жителя сделали первую прививку, завершили иммунизацию 499 875 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге появилась возможность закрыть больничный дистанционно, передаёт Inforeactor. Это могут сделать те, кто первично обратился в поликлинику по месту жительства.

«Если хотят закрыть больничный в другой поликлинике, к сожалению, им придётся явиться на приём. Это обусловлено тем, что медицинская информация должна находиться у врача, который пациента принимал», — пояснил председатель Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев высказался об иммунитете после «омикрона».

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