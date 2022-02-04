Профилактолог Токарев высказался об иммунитете после «омикрона»

Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев высказался об иммунитете после «омикрона».

«Иммунитет после «омикрона» не очень стойкий. Как показывают предварительные исследования и эпидемиологические наблюдения, первое время после перенесённого заболевания он может быть эффективным против нового подварианта ВА.2, а далее пока сказать сложно», — заявил Токарев в беседе с URA.RU.

По его словам, нужны дальнейшие исследования в динамике.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».