Профилактолог Токарев высказался об иммунитете после «омикрона»

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Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев высказался об иммунитете после «омикрона».
Профилактолог Токарев высказался об иммунитете после «омикрона»
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«Иммунитет после «омикрона» не очень стойкий. Как показывают предварительные исследования и эпидемиологические наблюдения, первое время после перенесённого заболевания он может быть эффективным против нового подварианта ВА.2, а далее пока сказать сложно», — заявил Токарев в беседе с URA.RU.

По его словам, нужны дальнейшие исследования в динамике.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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