В Нижегородской области рассказали о работе школ на фоне пандемии

В Нижегородской области в 212 школах введён карантин по ОРВИ и COVID-19.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«В 38% образовательных учреждений региона полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по COVID-19», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Севастополе учебный процесс приостановлен в одной общеобразовательной школе — №26.

«Внеплановые каникулы — с 3 по 9 февраля», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение городского правительства.

В 52 школах на карантин отправлены 274 класса, в том числе три по COVID-19. Там школьники учатся в дистанционном режиме.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.