Школы Магнитогорска переводят на дистанционное обучение для снижения заболеваемости учеников и преподавателей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию.

«Общеобразовательные учреждения и учреждения допобразования Магнитогорска с 7 по 12 февраля осуществляют обучение в очно-заочной форме, с использованием дистанционных технологий и электронного обучения», — заявили в пресс-службе администрации города.

Также стало известно, что на удалёнку переходят школы и учреждения дополнительного образования в Сарапуле, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Дистант вводится с 5 по 13 февраля.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.