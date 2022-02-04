Школы Магнитогорска переводят на дистанционное обучение

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Школы Магнитогорска переводят на дистанционное обучение для снижения заболеваемости учеников и преподавателей.
Школы Магнитогорска переводят на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию.

«Общеобразовательные учреждения и учреждения допобразования Магнитогорска с 7 по 12 февраля осуществляют обучение в очно-заочной форме, с использованием дистанционных технологий и электронного обучения», — заявили в пресс-службе администрации города.

Также стало известно, что на удалёнку переходят школы и учреждения дополнительного образования в Сарапуле, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Дистант вводится с 5 по 13 февраля.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.

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