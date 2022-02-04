РКН изучает возможность экономических мер против YouTube из-за блокировки каналов RT

Роскомнадзор рассматривает возможность принятия экономических мер в отношении видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских СМИ, в том числе за политизированную блокировку канала RT auf Sendung в день его запуска.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение регулятора.

Роскомнадзор рассматривает в качестве возможных мер экономические ограничения, которые предусмотрены Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» №236 от 01.07.2021.

Отмечается, что данный закон в том числе предусматривает возможность запрета на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей, а также денежных переводов.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Позднее стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.