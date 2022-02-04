Кардиолог Щинова рассказала о вреде красного мяса для сердца

Врач-кардиолог сети клиник «Атлас» Александра Щинова объяснила, что красное мясо называют одним из самых вредных для сердечно-сосудистой системы продуктом из-за высокого содержания насыщенных жиров.

Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Именно такие жиры, в большом количестве содержащиеся в свинине, говядине и баранине, с точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему, приводят к повышению уровня холестерина, что ведёт к развитию атеросклероза сосудов», — объяснила Щинова.

Однако, по словам врача, до сих пор до конца не известно, почему так происходит. Предполагается, что насыщенные жиры подавляют рецепторы для «плохого» холестерина, который в норме утилизируется печенью, и тем самым повышают его содержание в крови.

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