Кардиолог Щинова рассказала о вреде красного мяса для сердца
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Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
«Именно такие жиры, в большом количестве содержащиеся в свинине, говядине и баранине, с точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему, приводят к повышению уровня холестерина, что ведёт к развитию атеросклероза сосудов», — объяснила Щинова.
Однако, по словам врача, до сих пор до конца не известно, почему так происходит. Предполагается, что насыщенные жиры подавляют рецепторы для «плохого» холестерина, который в норме утилизируется печенью, и тем самым повышают его содержание в крови.
Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.