В Омской области подтвердили 1912 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Омской области подтвердили 1912 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 206 жителей.
В Омской области подтвердили 1912 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 149 376 жителей. Вылечились 131 964 человека, включая 454 за минувшие 24 часа.

Прививку от COVID-19 сделали 1 081 577 жителей, завершили иммунизацию 1 026 033.

Также стало известно, что в Татарстане оказание плановой медпомощи приостанавливают только в поликлиниках, передаёт «Реальное время».

«Стационарная помощь продолжает оказываться», — сказал заместитель министра здравоохранения Татарстана, руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить