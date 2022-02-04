В Омской области подтвердили 1912 случаев коронавируса за сутки

В Омской области подтвердили 1912 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 206 жителей.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 149 376 жителей. Вылечились 131 964 человека, включая 454 за минувшие 24 часа.

Прививку от COVID-19 сделали 1 081 577 жителей, завершили иммунизацию 1 026 033.

Также стало известно, что в Татарстане оказание плановой медпомощи приостанавливают только в поликлиниках, передаёт «Реальное время».

«Стационарная помощь продолжает оказываться», — сказал заместитель министра здравоохранения Татарстана, руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.