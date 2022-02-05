Опрос: россияне старше 45 лет чаще молодёжи посещают встречи выпускников

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, какие категории граждан больше всего посещают встречи выпускников.

По данным сервиса, желание провести время в компании бывших одноклассников зависит от возраста и финансового состояния россиян: чем старше респонденты и чем выше их доход, тем больше среди них любителей вспомнить школьные годы.

Так, среди молодёжи до 24 лет на встречи выпускников ходят только 19% опрошенных, среди опрошенных старше 45 лет — вдвое больше (41%). 43% граждан с доходом более 80 тыс. руб. встречаются в компании одноклассников, и лишь 20% среди тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. руб.

Наиболее частыми причинами пропуска встреч одноклассников аналитики называют переезд (30% опрошенных), отсутствие общих интересов (22%), отсутствие желания (16%) и занятость (13%).

Тем не менее более половины опрошенных россиян всё же поддерживают контакт со школьными товарищами. При этом большая часть из них — женщины (62%).

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