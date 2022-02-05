Опрос: россияне старше 45 лет чаще молодёжи посещают встречи выпускников

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Дарья Ускова
Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, какие категории граждан больше всего посещают встречи выпускников.
Опрос: россияне старше 45 лет чаще молодёжи посещают встречи выпускников
  • Gettyimages.ru

По данным сервиса, желание провести время в компании бывших одноклассников зависит от возраста и финансового состояния россиян: чем старше респонденты и чем выше их доход, тем больше среди них любителей вспомнить школьные годы.

Так, среди молодёжи до 24 лет на встречи выпускников ходят только 19% опрошенных, среди опрошенных старше 45 лет — вдвое больше (41%). 43% граждан с доходом более 80 тыс. руб. встречаются в компании одноклассников, и лишь 20% среди тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. руб.

Наиболее частыми причинами пропуска встреч одноклассников аналитики называют переезд (30% опрошенных), отсутствие общих интересов (22%), отсутствие желания (16%) и занятость (13%).

Тем не менее более половины опрошенных россиян всё же поддерживают контакт со школьными товарищами. При этом большая часть из них — женщины (62%).

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