Исследование SuperJob: вакансии врачей стали самыми высокооплачиваемыми в городах до 1 млн жителей

Аналитики сервиса SuperJob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах в январе. С данными соответствующего исследования ознакомился RT.

По результатам анализа 75 тыс. вакансий в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек самыми высокооплачиваемыми стали позиции врачей. Эти вакансии преобладают в таких городах, как Тюмень, Ижевск, Ульяновск и Липецк.

Так, в Ульяновске стоматологу предлагают зарплату в размере 200 тыс. в месяц, а в Тюмени 160 тыс. рублей в месяц будут платить флебологу. В Ижевске детскому врачу травматологу-ортопеду готовы платить 50 тыс. рублей ежемесячно.

В Ярославле, Оренбурге и Кирове медицинским представителям обещают платить от 60 тыс. рублей.

В целом среди высокооплачиваемых вакансий в Пензе техническому директору предлагают 100 тыс. рублей в месяц, в Рязани от 80 тыс. будут платить программисту микроконтроллеров, а в Иркутске такую же зарплату обещают шеф-повару.

При этом самое высокооплачиваемое предложение месяца — вакансия начальника технологического отдела на заводе судоремонта во Владивостоке. Ему готовы платить до 256 тыс. рублей в месяц.

Ранее стало известно, что 38% работодателей приглашали бывшего сотрудника вернуться на прежнее место.

По сравнению с 2019 годом такая практика стала в 1,5 раза более распространённой.