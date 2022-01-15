Исследование SuperJob: российские компании стали чаще приглашать обратно бывших сотрудников
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Предложение вернуться на работу после увольнения получали 46% россиян, из них 31% отказывались от такой идеи, 15% соглашались.
Чаще всего сотрудники возвращались на старое место по таким причинам, как достойная зарплата (38%), повышение в должности (13%) и хороший коллектив (11%).
Наиболее лояльны к идее возобновления сотрудничества с работодателем россияне старше 45 лет — 19% уже имеют такой опыт, каждый третий не отказался бы вернуться на прежнее место.
Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.