Исследование SuperJob: российские компании стали чаще приглашать обратно бывших сотрудников

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Приглашать бывшего сотрудника вернуться на прежнее место доводилось за минувший год 38% работодателей. По сравнению с 2019 годом такая практика стала в 1,5 раза более распространённой, говорится в исследовании сервиса SuperJob.
Исследование SuperJob: российские компании стали чаще приглашать обратно бывших сотрудников
  • ©Luis Alvarez
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Предложение вернуться на работу после увольнения получали 46% россиян, из них 31% отказывались от такой идеи, 15% соглашались.

Чаще всего сотрудники возвращались на старое место по таким причинам, как достойная зарплата (38%), повышение в должности (13%) и хороший коллектив (11%).

Наиболее лояльны к идее возобновления сотрудничества с работодателем россияне старше 45 лет — 19% уже имеют такой опыт, каждый третий не отказался бы вернуться на прежнее место.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.

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