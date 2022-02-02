Опрос: россияне рассказали, общаются ли с начальством в нерабочее время

Сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, общаются ли россияне с начальством в нерабочее время.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Выяснилось, что 58% респондентов не общаются со своими непосредственными руководителями вне работы. По словам 51% опрошенных, они этого и не хотят, а 7% были бы не против такого общения.

Общаются с начальством в свободное время 42% работающих участников исследования.

Чаще других поддерживают контакты с непосредственным руководством в нерабочее время респонденты младше 34 лет (47%) и респонденты с доходом от 80 тыс. рублей (46%).

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