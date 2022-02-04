Мэр Москвы Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в столице

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, 15,8 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 развёрнуто в столице, заявил мэр города Сергей Собянин.

«У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25—26 тыс., и такого роста, как на прошлой неделе, нет», — цитирует РИА Новости Собянина.

По его словам, ранее столица не сталкивалась с подобными показателями.

«На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развёрнуто 15,8 тыс. коек в городских, федеральных и частных стационарах», — добавил мэр.

Ранее оперативный штаб по коронавирусу в Москве сообщил о сокращении карантина по коронавирусу для контактных лиц до семи дней.