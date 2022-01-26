Оперштаб Москвы: карантин по коронавирусу для контактных лиц сокращён до семи дней
- РИА Новости
«Срок карантина с двух недель до семи дней сокращён для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19... Новые правила вступают в силу с 26 января и распространяются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления», — говорится в заявлении на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении Роспотребнадзора, он истекает через семь дней с даты выдачи.
Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта.
Ранее столичный Департамент здравоохранения сообщил, что из-за роста числа поступающих в учреждения здравоохранения детей в Москве на три недели отменяется плановая госпитализация в детские больницы.