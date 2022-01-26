Оперштаб Москвы: карантин по коронавирусу для контактных лиц сокращён до семи дней

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что новые правила карантина, по которым его срок сокращён с 14 до семи дней для контактировавших с больными, вступают в силу с 26 января.
Оперштаб Москвы: карантин по коронавирусу для контактных лиц сокращён до семи дней
  • РИА Новости

«Срок карантина с двух недель до семи дней сокращён для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19... Новые правила вступают в силу с 26 января и распространяются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления», — говорится в заявлении на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении Роспотребнадзора, он истекает через семь дней с даты выдачи.

Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта.

Ранее столичный Департамент здравоохранения сообщил, что из-за роста числа поступающих в учреждения здравоохранения детей в Москве на три недели отменяется плановая госпитализация в детские больницы.

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