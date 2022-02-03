Путин заявил о возможном снятии ограничений для лиц, контактировавших с больными COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил о возможном снятии ограничений для людей, контактировавших с больными коронавирусом.

Об этом он сказал на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с «омикроном», с новым штаммом… общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», — цитирует его ТАСС.

Ранее оперативный штаб по коронавирусу в Москве сообщил о сокращении карантина по коронавирусу для контактных лиц до семи дней.