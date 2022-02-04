В Оренбургской области 200 млн рублей направят на лекарства для пациентов с COVID-19

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В Оренбургской области из бюджета выделят дополнительно 200 млн рублей на лекарства амбулаторным пациентам с коронавирусом. Такое решение принял губернатор Денис Паслер.
В Оренбургской области 200 млн рублей направят на лекарства для пациентов с COVID-19
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Глава региона отметил, что каждый день в области регистрируют более 1,5 тыс. новых случаев инфицирования. Из-за «омикрона» растёт число амбулаторных пациентов.

«Вместе с федеральной поддержкой выделенных из областного бюджета средств хватит, чтобы не возникало дефицита лекарств», — сказал глава региона.

Наряду с этим в Минздраве Кировской области сообщили, что студенты-медики будут помогать врачам в борьбе с COVID-19. Также на работу в первичное звено для помощи коллегам из участковой и неотложной службы перешли врачи-специалисты, в том числе офтальмологи, неврологи и кардиологи. Об этом пишет progorod43.

По словам и. о. главврача Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко, речь идёт о 25 врачах и 270 студентах Кировского ГМУ. Также в регионе организована работа амбулаторных центров на базе поликлиник.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о ситуации с иммунитетом при заболевании разными штаммами COVID-19.

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