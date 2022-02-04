Диетолог Арзуманян рассказала о пользе и вреде острой пищи

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, блогер Маргарита Арзуманян рассказала, что к острым блюдам нужно относиться с осторожностью.
Диетолог Арзуманян рассказала о пользе и вреде острой пищи
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Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

«Есть научные исследования, которые доказывают, что острая пища обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием. Она способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление. Но исследование, проведённое в Китае, в котором участвовали порядка 4,5 тыс. человек, показало, что при ежедневном употреблении порядка 50 г перца люди жаловались на ухудшение когнитивных способностей. Так что не всё так замечательно с острой едой», — сказала Маргарита Арзуманян.

Среди хронических заболеваний противопоказанием для острой пищи являются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

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