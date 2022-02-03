В Волгоградской области рассказали о ходе вакцинации подростков от COVID-19

В Волгоградской области прививку от COVID-19 сделали 1004 подростка.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на облздрав.

Первую партию «Спутника М» доставили в регион чуть более недели назад — 1440 комплектов вакцины.

«Неприятных последствий, побочных явлений после прививки не зарегистрировано», — заявила замглавы облздрава Елена Краснова.

На данный момент в регионе работает шесть пунктов вакцинации несовершеннолетних.

Также стало известно, что в муниципальных школах Владивостока учеников с 5 по 8 класс переводят на дистант 7 — 20 февраля, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на мэрию. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Старшие классы продолжают очное обучение.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».