Кандидат медицинских наук Зайцев рассказал о штамме «омикрон»

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Врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».
Кандидат медицинских наук Зайцев рассказал о штамме «омикрон»
  • РИА Новости

«Пациенты переносят инфекцию легче. Это уже хорошо. Второй момент: это по большей части не требует госпитализации. Если только сопряжённые органы не вовлекаются в воспалительный процесс», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, не стоит относиться к заболеванию несерьёзно.

«Данная инфекция более управляемая. Но очень важно не забывать, что велика хронизация лор-органов», — предупредил он.

По его словам, речь идёт, например, о синуситах, ларингитах и тонзиллитах.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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