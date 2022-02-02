Кандидат медицинских наук Зайцев рассказал о штамме «омикрон»
- РИА Новости
«Пациенты переносят инфекцию легче. Это уже хорошо. Второй момент: это по большей части не требует госпитализации. Если только сопряжённые органы не вовлекаются в воспалительный процесс», — заявил он в беседе с Inforeactor.
Как отметил эксперт, не стоит относиться к заболеванию несерьёзно.
«Данная инфекция более управляемая. Но очень важно не забывать, что велика хронизация лор-органов», — предупредил он.
По его словам, речь идёт, например, о синуситах, ларингитах и тонзиллитах.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».