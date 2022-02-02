Кандидат медицинских наук Зайцев рассказал о штамме «омикрон»

Врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».

«Пациенты переносят инфекцию легче. Это уже хорошо. Второй момент: это по большей части не требует госпитализации. Если только сопряжённые органы не вовлекаются в воспалительный процесс», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, не стоит относиться к заболеванию несерьёзно.

«Данная инфекция более управляемая. Но очень важно не забывать, что велика хронизация лор-органов», — предупредил он.

По его словам, речь идёт, например, о синуситах, ларингитах и тонзиллитах.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».