В Красноярском крае выявили 3317 случаев коронавируса за сутки

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В Красноярском крае выявили 3317 случаев коронавируса за последние сутки.
В Красноярском крае выявили 3317 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 196 638 жителей. Выздоровели 171 115 человек, в том числе 925 — за минувшие 24 часа.

Госпитализированы 327 пациентов.

«8993 контактных человека взяты под медицинское наблюдение», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Также стало известно, что на время дистанционного обучения в Перми отменили массовые катания на коньках, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Это связано с тем, что за предыдущую неделю в Перми наблюдалось существенное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки», — заявили в пресс-службе.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».

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