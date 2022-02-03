Главный врач больницы №40 в Коммунарке, председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко рассказал о симптоматике «омикрона».

«Инкубационный период сократился до семи дней. Симптоматика во многом схожа с ОРВИ — температура, выделения из носа, слабость. Каких-то специфических симптомов, по которым могли бы выделять волны (как исчезновение обоняния), их почти нет. Это в основном лихорадка, интоксикация», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил Проценко, с «омикроном» госпитализируют пациентов разных возрастов, но чаще всего это люди старше 65 лет.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о штамме «омикрон».