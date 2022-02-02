Диетолог Королёва посоветовала не пить чёрный чай во время еды

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рекомендует не пить чёрный чай во время еды.

«Чёрный чай, как и кофе, не даёт усвоиться таким очень важным компонентам, минералам для поддержания здоровья человека, как магний, железо, кальций и цинк. Поэтому любителям чёрного чая надо использовать этот напиток в промежутке между приёмами пищи», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает Королёва, норма употребления чая — две чашки в день.

Вместе с тем, отметила диетолог, есть и те, кому чёрный чай и вовсе противопоказан, поскольку содержащийся в напитке кофеин может нарушить сердечный ритм, повысить артериальное давление, увеличить частоту сердечных сокращений.

«При нарушении функции почек, при почечнокаменной болезни лучше не злоупотреблять чёрным чаем», — добавила она.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.