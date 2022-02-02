В Ростовской области зарегистрировали 2935 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 2935 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 222,6 тыс. жителей. Коэффициент распространения инфекции составляет 2,2.

За минувшие сутки провели почти 22,5 тыс. исследований на COVID-19, охват населения тестами превысил 504,6 единиц на 100 тыс.

В целом в России за последние 24 часа выявили 141 883 случая коронавирусной инфекции, передаёт Newinform.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.