Инфекционист Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией

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Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.
Инфекционист Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией
  • РИА Новости

«Даже когда коронавирус перейдёт в разряд сезонных заболеваний, не исключены появления новых штаммов. Ведь любой вирус изменчив, поэтому новые мутации могут появляться всё время», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, не исключено, что после «омикрона» всё закончится, но важно понимать, что такие вещи являются малопрогнозируемыми.

«До конца сезона навряд ли появится какой-то новый штамм. А вот к осени это вполне вероятно», — сказал Малышев.

Он добавил, что единственный верный способ противостоять любым штаммам — это вакцинация.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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