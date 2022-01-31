Инфекционист Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

«Даже когда коронавирус перейдёт в разряд сезонных заболеваний, не исключены появления новых штаммов. Ведь любой вирус изменчив, поэтому новые мутации могут появляться всё время», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, не исключено, что после «омикрона» всё закончится, но важно понимать, что такие вещи являются малопрогнозируемыми.

«До конца сезона навряд ли появится какой-то новый штамм. А вот к осени это вполне вероятно», — сказал Малышев.

Он добавил, что единственный верный способ противостоять любым штаммам — это вакцинация.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».