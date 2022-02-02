Глава комитета Совфеда Святенко рекомендовала переводить на удалёнку работающих родителей
«Думаю, что в первую очередь работодателям стоит переводить на удалёнку одного из родителей, у которого ребёнок, посещающий детский сад или начальную школу, оказался дома из-за того, что группа закрылась по причине выявленного больного COVID-19. Это позволит многим семьям решить вопрос, с кем оставить ребёнка, и выполнять работу дистанционно», — приводит слова Святенко ТАСС.
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT поддержал рекомендацию о максимальном переводе работников на удалёнку.
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