Глава комитета Совфеда Святенко рекомендовала переводить на удалёнку работающих родителей

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рекомендовала работодателям в первую очередь переводить на удалённый режим работы работающих родителей.

«Думаю, что в первую очередь работодателям стоит переводить на удалёнку одного из родителей, у которого ребёнок, посещающий детский сад или начальную школу, оказался дома из-за того, что группа закрылась по причине выявленного больного COVID-19. Это позволит многим семьям решить вопрос, с кем оставить ребёнка, и выполнять работу дистанционно», — приводит слова Святенко ТАСС.

Минтруд России рекомендовал перевести на удалёнку максимально возможное число работников.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT поддержал рекомендацию о максимальном переводе работников на удалёнку.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.