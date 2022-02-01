Сенатор Варфоломеев поддержал рекомендацию о максимальном переводе работников на удалёнку

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал рекомендацию Минтруда России перевести в удалённый режим максимально возможное число работников.
Сенатор Варфоломеев поддержал рекомендацию о максимальном переводе работников на удалёнку
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«На мой взгляд, к таким рекомендациям нужно прислушаться, поскольку они входят в общий комплекс мер, которые принимаются в нашей стране, чтобы люди береглись в это непростое время. Тем более что сейчас этот достаточно ощутимый подъём заболеваемости требует подключения к урегулированию ситуации и работодателей, и работников, и всех комиссий, какие только существуют. Сейчас самое главное — уберечь людей, их здоровье. И делать это надо таким образом, чтобы их доходы не снижались», — сказал сенатор.

По его мнению, увеличение темпов вакцинации может положительно сказаться на ситуации.

«Если человек вакцинирован, а тем более ревакцинирован, то он менее подвержен болезни. Или же течение самой болезни проходит в более лёгкой форме. Это уже очевидный факт, и здесь не надо ничего придумывать. Поэтому вакцинация, конечно, поможет», — заключил Варфоломеев.

Ранее российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала перевести на удалённую работу максимально возможное число сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется организацией самостоятельно, исходя из её возможностей.

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