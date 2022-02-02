Закон о налоговом режиме на Курильских островах вступит в силу в течение двух месяцев
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«Я думаю, что в течение ближайших двух месяцев у нас войдёт в действие закон о преференциальном режиме на Курилах. Он такой особенный, там на 20 лет инвесторы будут освобождены от обязанности налогоплательщиков вообще, на пять лет — запрет на любые проверки бизнеса», — цитирует Трутнева РИА Новости.
Преференциальный налоговый режим создаёт на Курилах беспрецедентные возможности, подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.
Премьер-министр России Михаил Мишустин позже отметил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить возникновения на островах новой офшорной зоны.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что после введения льготного налогового режима на Курильских островах будут рады «зарубежным инвесторам из любых стран».