Закон о налоговом режиме на Курильских островах вступит в силу в течение двух месяцев

Закон о преференциальном налоговом режиме на Курилах вступит в силу в течение двух месяцев, сообщил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Я думаю, что в течение ближайших двух месяцев у нас войдёт в действие закон о преференциальном режиме на Курилах. Он такой особенный, там на 20 лет инвесторы будут освобождены от обязанности налогоплательщиков вообще, на пять лет — запрет на любые проверки бизнеса», — цитирует Трутнева РИА Новости.

Преференциальный налоговый режим создаёт на Курилах беспрецедентные возможности, подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин позже отметил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить возникновения на островах новой офшорной зоны.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что после введения льготного налогового режима на Курильских островах будут рады «зарубежным инвесторам из любых стран».