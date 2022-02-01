В Татарстане выявили 777 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 777 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане выявили 777 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 49 642. Из больниц выписаны 39 348 жителей, в том числе 220 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ленинградской области для лечения пациентов с COVID-19 развёрнуто 2119 мест. Свободно 589 из них, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

За последние сутки в области выявили 1,2 тыс. случаев коронавируса, госпитализированы 204 жителя. Выздоровел 441 человек.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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