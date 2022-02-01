В поликлиниках Оренбурга приостановили плановую медпомощь

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В поликлиниках Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка и Бугуруслана приостановили плановую медпомощь, заявила в ходе прямого эфира глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.
В поликлиниках Оренбурга приостановили плановую медпомощь
  • Legion-Media

Об этом сообщает RIA56.

Как отметила Савинова, такое решение принято для предотвращения дальнейших темпов заболеваемости и высвобождения кадровых ресурсов для лечения больных с респираторными заболеваниями.

Также стало известно, что в Крыму за сутки выявили 639 случаев COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Общее число заболевших в регионе достигло 133 781. Выписан 123 921 житель, включая 493 за минувшие 24 часа.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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