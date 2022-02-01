В Приморье зафиксировали 501 случай COVID-19 за сутки

В Приморском крае зафиксировали 501 случай COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 112 797. Вылечились 96 896 жителей, включая 521 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что на 31 января в Тюменской области выявили 16 случаев «омикрона», передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«Самому маленькому пациенту шесть лет, самому взрослому — 85. Десять человек получали амбулаторное лечение, остальные — на базе моноинфекционного госпиталя», — уточнили в службе.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.