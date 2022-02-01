В Приморье зафиксировали 501 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Приморском крае зафиксировали 501 случай COVID-19 за сутки.
В Приморье зафиксировали 501 случай COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 112 797. Вылечились 96 896 жителей, включая 521 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что на 31 января в Тюменской области выявили 16 случаев «омикрона», передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«Самому маленькому пациенту шесть лет, самому взрослому — 85. Десять человек получали амбулаторное лечение, остальные — на базе моноинфекционного госпиталя», — уточнили в службе.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить