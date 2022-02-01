Терапевт Панов рассказал о пользе омега-3 жирных кислот

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Врач-терапевт Станислав Панов рассказал, почему омега-3 жирные кислоты необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма.
Терапевт Панов рассказал о пользе омега-3 жирных кислот
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В беседе с «Вечерней Москвой» он напомнил, что полиненасыщенные жирные кислоты и те продукты, которые ими богаты, попадая организм, всасываются через стенки кишечника. Это приводит сразу к нескольким положительным результатам.

«Во-первых, омега-3 жирные кислоты влияют на реологические свойства крови, то есть кровь начинает лучше течь по кровеносным сосудам, уменьшается вероятность образования тромбов. Во-вторых, полиненасыщенные жирные кислоты улучшают состояние сосудистой стенки, препятствуя развитию там атеросклеротических бляшек», — сказал специалист.

Он добавил, что омега-3 положительно влияет на способность человека запоминать информацию и перерабатывать её.

Кроме того, эти микроэлементы помогают людям с депрессивными и тревожными состояниями.

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