Диетолог Денисенко перечислила способы справиться с ложным чувством голода

Диетолог Людмила Денисенко рассказала, как заглушить ложный голод.

Очень часто чувство голода вызывает жажда, рассказала специалист в беседе с kp.ru.

Так, врач посоветовала неторопливо выпить стакан чистой негазированной воды комнатной температуры и подождать 10—15 минут.

Порой голод носит психологический, а не физиологический характер, добавила Денисенко. В связи с этим она порекомендовала больше общаться и переключать внимание. В вечерние часы дома заглушить приступы голода помогут релакс-упражнения из йоги или тай-чи.

Также диетолог дала совет выпивать стакан кефира или тёплого молока со специями (отлично подойдёт куркума, корица, молотый имбирь на кончике ножа) и чайной ложкой мёда.

Во-первых, это полезно, а во-вторых, запах и вкус натуральных специй «удовлетворят» центр голода в мозгу быстрее, чем копчёная колбаса, выразила уверенность Денисенко.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.