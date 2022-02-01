Диетолог Дядикова рассказала, как восполнить нехватку витаминов в феврале
- Gettyimages.ru
В первую очередь организму в это время года не хватает витамина А, отметила специалист в беседе с «Российской газетой». Так, она посоветовала включать в рацион морковь, салат, печень и сыр.
Восполнить недостаток витамина D помогут яйца, сливочное масло и рыба жирных сортов.
Витамины группы В находятся в мясных и растительных продуктах, в горохе и бобовых, зерновых и в большом количестве — в орехах. Что касается витамина С, то больше всего его в болгарском перце, цитрусовых и экзотических фруктах — киви, манго, авокадо.
Также диетолог порекомендовала применять различные специи: куркуму, корицу, имбирь, красную паприку и хмели-сунели, а также не забывать о достаточном потреблении воды, около 1,5—2 л — это физиологическая потребность в свободной жидкости в сутки.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.